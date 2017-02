Hessen 13:45 bis 15:20 Komödie Italienreise - Liebe inbegriffen D 1958 Nach dem Roman von Barbara Noack Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ilse ist jung und hübsch. Trotzdem ist sie allein auf einer Reise in das Sehnsuchtsland Italien. Ihr Verlobter Hans hat ihr zwar einen Heiratsantrag gemacht, aber seine nüchtern pragmatische Art entsprach so gar nicht Ilses romantischen Vorstellungen, so dass sie sich kurzentschlossen allein auf den Weg nach Italien gemacht hat. Das heißt, alleine ist Ilse nicht, sie ist Mitglied einer Bustour, die von einem sehr charmanten Reiseleiter geführt wird. Und dieser Reiseleiter hat sehr viel mehr Sinn fürs Romantische als ihr prosaischer Hans. Aber Hans liebt seine Ilse aufrichtig und reist ihr nach. Nun steckt Ilse richtig in der Klemme. Wen liebt sie wirklich - ihren sympathischen Tierarzt Hans oder den aufmerksamen Reiseführer Robert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Hubschmid (Robert Florian) Susanne Cramer (Ilse Knopf) Hannelore Schroth (Frl. Herzberg) Bum Krüger (Herr Kümmel) Walter Koch (Herbert Knopf) Walter Feuchtenberg (Herr Primus) Franz Otto Krüger (Herr Düvenasch) Originaltitel: Italienreise - Liebe inbegriffen Regie: Wolfgang Becker Drehbuch: Jochen Huth Kamera: Heinz Pehlke Musik: Friedrich Schröder Altersempfehlung: ab 6