Hessen 12:15 bis 13:45 Liebesfilm Einfach Rosa - Die Hochzeitsplanerin D 2015 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Dreimal hat Rosa Winter bereits selbst vor dem Traualtar Reißaus genommen. Dennoch gründet sie ihre eigene Hochzeitsagentur. Mutter Ruth, die vom klassischen Eheleben wenig hält, ist nicht begeistert. Rosa lässt sich davon nicht aufhalten. Mit Hilfe der jungen und resoluten Meral macht sich die unkonventionelle Hochzeitsplanerin voller Enthusiasmus ans Werk. Und schon ihr erster Auftrag stellt die beiden vor ungeahnte Herausforderungen. Dreimal schon hat Rosa Winter (Alexandra Neldel) beim Jawort panisch die Flucht ergriffen und ihren Bräutigam Sam (Pierre Kiwitt) in letzter Sekunde vor dem Traualtar stehen lassen. Es scheint, als seien Hochzeiten wirklich nicht das Richtige für Rosa. Dennoch ist die gelernte Grafikerin gerade dabei, ihren Kindheitstraum zu verwirklichen und sich als Hochzeitsplanerin mit "Rosa - Brautmoden & Events" selbständig zu machen. Den passenden Brautmodenladen hat die Berlinerin von ihrer Tante Tilly geerbt, jetzt hapert es nur noch an den Finanzen. Da allerdings gehörig. Auch von ihrer Mutter Ruth (Petra Kelling) kann Rosa keine Finanzspritze erwarten, denn die hat fürs Heiraten absolut nichts übrig. Deshalb kann nur noch ein Existenzgründerzuschuss Rosas Traum von der eigenen Agentur retten. Für den benötigt sie in kürzester Zeit einen detaillierten Businessplan - doch Zahlen sind nicht gerade Rosas Spezialgebiet. Als Rosa in einer Neuköllner Hinterhofwerkstatt Meral (Sara Fazilat) trifft, ist dies wie eine Fügung des Schicksals. Meral kümmert sich seit dem Tod der Mutter um den Vater und die beiden erwachsenen Brüder, träumt aber insgeheim von einem Arbeitsplatz fernab von Motoröl und Schraubenschlüssel. Die patente Industriekauffrau fackelt nicht lange und lässt sich diese Chance zu einem beruflichen Tapetenwechsel nicht entgehen. Doch schon der erste Auftrag stellt Rosa und Meral vor ungeahnte Herausforderungen: Michelle (Alissa Jung), Frank (Oliver Bootz) und Tochter Lilli (Antonie Lawrenz) wirken auf den ersten Blick wie eine junge Bilderbuchfamilie. Beim Erstgespräch spürt Rosa allerdings, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Und da sie nur aufrichtig glücklichen Paaren den schönsten Tag ihres Lebens bereiten möchte, ist ihr Spürsinn geweckt. Meral hingegen ist es ziemlich einerlei, was hinter der schönen Fassade des Brautpaares steckt. Viel wichtiger ist ihr, die Hochzeit so auszurichten, dass Rosa das Honorar einstreichen kann. Mit allen Kräften versucht sie, ihre Chefin davon abzubringen, sich in die Beziehungsangelegenheiten des Brautpaares einzumischen, doch Rosa lässt sich durch nichts beirren. Der Auftrag gerät ins Wanken - ist Rosas Hochzeitsagentur bereits am Ende, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat? Die aufrichtige und ehrliche Liebe steht im Mittelpunkt einer neuen Spielfilm-Reihe um Hochzeitsplanerin Rosa. Mit Charme, Witz, großen Emotionen und einer Extraportion Frauenpower geht das ungleiche, aber rundum liebenswerte Geschäftspaar Rosa Winter und Meral Tosun an den Start. Ihre Herzensangelegenheit: den Tag der Trauung zum schönsten Tag im Leben zu machen. Wahrlich kein leichtes Unterfangen, bringt doch jede Braut und jeder Bräutigam bereits eine eigene Vergangenheit mit. Pfiffige Dialoge, trockener Humor, sympathische Figuren und mit Alexandra Neldel und Sara Fazilat zwei spielfreudige Hauptdarstellerinnen machen den Pilotfilm um Rosa & Co. sehenswert. Am Sonntag, dem 2.4.2017, geht es um 22:25 Uhr im MDR FERNSEHEN mit "Einfach rosa - Wolken über Kapstadt" weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Rosa) Sara Fazilat (Meral) Petra Kelling (Rosas Mutter) Alissa Jung (Michelle) Oliver Bootz (Frank) Antonie Lawrenz (Lilli) Pierre Kiwitt (Sam) Originaltitel: Einfach Rosa - Die Hochzeitsplanerin Regie: Holger Haase Drehbuch: Conni Lubek Kamera: Uwe Schäfer Musik: Andy Groll