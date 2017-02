RTL Crime 04:00 bis 04:45 Krimiserie Cagney & Lacey FBI schaltet sich ein USA 1988 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 21: Die Vizepräsidentin einer großen Bank wird wegen Veruntreuung verhaftet. Um ihren Hals zu retten, bietet sie Cagney und Lacey einen Deal an: Ihr Chef, Robert Wright, soll 100 Millionen Dollar verschoben haben und Mary Beth und Christine sollen den Fall klären, in den sich auch schon das FBI eingeschaltet hat. Cagney und Lacey sollen Mr. Wright im Norden des Staates New York abholen und nach New York zurückbringen. Vor Wrights Haus treffen die beiden auf Sheriff Craddock, der über den Fall gar nicht informiert sein dürfte. Cagney drängt trotz eines aufziehenden Unwetters auf eine baldige Abfahrt. Während der Rückreise erzählt Wright den Beamtinnen eine unglaubliche Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Jason Bernard (Deputy Inspector Marquette) Pat Corley (Sheriff Craddock) Beverley Faverty (Faverty) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Reza Badiyi Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Max Jack, Barney Rosenzweig, Barney Rosenzweig Kamera: Jack Priestley Musik: Ron Ramin Altersempfehlung: ab 12