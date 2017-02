RTL Crime 19:30 bis 20:15 Krimiserie CSI: Miami Ein letztes Accessoire USA 2008 16:9 Dolby Digital Merken 7. Staffel, Folge 5: Während Horatio und sein Team den Mord in einem angesagten Designerladen untersuchen müssen, wird Horatios Sohn des heimtückischen Mordes an seinem Nachbarn verdächtigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lieutenant Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Rex Linn (Detective Frank Tripp) Eva La Rue (Natalia Boa Vista) Megalyn Echikunwoke (Dr. Tara Price) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Eric Mirich Drehbuch: Marc Dube Kamera: Curtis Wehr Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12