RTL Crime 11:45 bis 12:35 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Der perfekte Mord D 2002 Stereo Merken 6. Staffel, Folge 13: Tom und Semir müssen den Mord an zwei Frauen aufklären, die wahrscheinlich von dem Pannenhelfer Rolf Pfeifer an Autobahn-Rastplätzen umgebracht wurden, nachdem die Frauen Pannenhilfe angefordert hatten. Als jedoch herauskommt, dass das zweite Opfer bereits tot war, als Pfeifer der Notruf erreichte, erscheint der Fall in einem neuen Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: René Steinke (Tom Kranich) Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Andreas Hofer (Rolf Pfeifer) Andreas Herder (Frank Moritz) Karina Kraushaar (Meike Moritz) Claus-Peter Seifert (Robin Jacobi) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Elke Schilling Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12

