Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben Dre Demands Respect USA 2007 Merken Während Tattoo-Künstler Chris Nuñez versucht, seiner unentschlossenen Kundschaft Tipps bei der Motivauswahl zu geben, geraten Ami und seine alte Freundin Baby Dre in dieser Episode wieder heftig aneinander. Die Shop-Managerin beklagt sich, weil ihr Name nicht im Fenster des Tattoo-Shops erscheint. Wo doch alle anderen Künstler vollzählig erwähnt sind. Boss Ami versucht der Newcomerin zu erklären, dass dies eine Auszeichnung ist, die man sich erst durch besondere Leistungen verdienen muss. Doch seine temperamentvolle Kollegin zeigt dafür wenig Verständnis und wird selber aktiv. Originaltitel: Miami Ink