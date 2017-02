Motorvision.TV 02:35 bis 03:30 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Citizen Soldier 400, Dover International Speedway Highlight OV USA 2016 Stereo 16:9 Merken Drittes und letztes Rennen der Challenger Round um den NASCAR Sprint Cup 2016 aus Dover. Auch beim zweiten Besuch der NASCAR Königsklasse sind auf der Monster Mile von Dover wieder 400 Runden auf dem legenären Beton-Oval in Delaware zu fahren. Insgesamt zehn mal gewann Jimmie Johnson hier ein Cup-Rennen, zuletzt 2013. Im Vorjahr gewann Kevin Harvick souverän mit unglaublichen 355 Führungsrunden. Ein Sieg in Dover garantiert einen Einzug in die Contender Round der NASCAR Playoff Rennen. Highlight im englischen Originalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series

