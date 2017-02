Motorvision.TV 19:30 bis 20:00 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! World of M 2017 Stereo 16:9 Merken BMWs Haustuner ist die M-GmbH. Was nicht bei drei in der Garage ist, wird in den heiligen Hallen der M-Tuner richtig scharf gemacht. Und dabei gibts nicht nur mehr Leistung unter die Haube, auch Fahrwerk, Bremsen und die gesamte Karosse müssen auf den Heimtrainer. Pfunde runter, Optik rauf, Leistung rein, Sound raus. Es ist kein einfaches Training aber der Aufwand lohnt sich. Und dann wird das PS-Feuerwerk abgefeuert. Der M4 mit 431 PS, der M5 und das M6 Grand Coupé mit jeweils 560 PS. Die M-Familie ist eine glückliche Familie. Und das Geheimnis des Erfolgs ist ihre ausgeprägte Sportlichkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!