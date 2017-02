Motorvision.TV 16:05 bis 16:55 Motorsport Monster Jam FS1 Championship Series Inside Monster Jam - Behind the Scenes Las Vegas, Nevada USA 2016 Stereo 16:9 Merken MOTORVISION TV lässt die spektakulären Monster Jam World Finals XVII noch einmal Revue passieren und präsentiert neben den Highlights der Racing- und Freestyle-Weltmeisterschaft bislang unveröffentlichtes Material vom Megaevent im Sam Boyd Stadium in Las Vegas wie das Young Guns Shootout. Darüber hinaus blickt MOTORVISION TV hinter die Kulissen dieser imposasnten Finalveranstaltung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Monster Jam FS1 Championship Series