Tuning - Tiefer geht's nicht! Wüsten-Cracks 2016 Customised Cars aus der Wüste: Wer glaubt, die Wüste sei tot, wird hier eines Besseren belehrt. Aus antiken Schrotthaufen entstehen in Rons Garage in der High Desert von Kalifornien rollende Kunstwerke nach individuellen Kundenwünschen. Für alle, die die Wüste gleich mal durchqueren wollen, hat Mercedes die G-Klasse zum ultimativen G 63 AMG 6x6 Survival-Traum umgebaut. All-Wheel Drive heißt hier mal eben sechs angetriebene und einzeln aufgehängte Räder. Fast schon schmächtig wirkt dagegen der Brabus B63. Der Veredler aus Bottrop hat sich den G 63 AMG zur Brust genommen und entlockt seinem ohnehin nicht untermotorisierten Aggregat jetzt 700 PS