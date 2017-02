Motorvision.TV 13:20 bis 13:50 Magazin Super Cars Rassekatzen Rassekatzen D 2014 Stereo 16:9 Merken Der Jaguar ist ein besonders schneller Jäger. Seit er den Käfig von Ford verlassen hat, streift er wieder über den Asphalt und sorgt für Unruhe auf den Strassen. Die Modelle XK RS und XF RS sind schon extrem dynamisch, doch das neue F-Type R Coupé positioniert sich eindeutig an der Spitze der Modellpalette. Das Design dieser Rassekatze ist rundum gelungen, die Fahrmaschine beschleunigt spurtstark aus den Kurven, schafft 300 km/h Spitze - kostet aber nur halb so viel wie ein aktueller 911er. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars