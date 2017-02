Sky 1 04:15 bis 05:00 Comedyserie Desperate Housewives Der Aufstand USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Durch einen Trick bringt Paul auch noch Lee und Bob dazu, ihm ihr Haus zu verkaufen. Jetzt hat er genug Stimmen in der Eigentümergemeinschaft, um die Eröffnung seiner Anstalt für Verbrecher durchzusetzen. Als er ankündigt, vom Bürgermeister für sein soziales Engagement ausgezeichnet zu werden, organisiert Lynette einen Protest. Der endet prompt im Chaos. Unterdessen verarbeitet Gabrielle ihren Kummer über den Verlust von Grace in einem Brief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Delfino) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Marcia Cross (Bree Van De Kamp) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Vanessa Williams (Renee Perry) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Doug Savant (Tom Scavo) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Bob Daily Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12