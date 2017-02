Sky 1 00:00 bis 00:45 Actionserie Shooter Befreiungsschlag USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bob Lee (Ryan Phillippe) versucht alles, um seine Frau und Tochter aus der Gewalt ihrer Entführer zu befreien. Er hält sogar seinen eigenen Kopf hin - den Lon Scott mit einem Meisterschuss treffen will. Lon hat nebenbei einen Deal mit Krukow (Sean Cameron Michael) gemacht, der ihm sein Überleben sichern soll. - Ryan Phillippe in einer treffsicheren Thrillerserie von den "Ballers"-Produzenten, nach Stephen Hunters Bestseller "Im Fadenkreuz der Angst". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Bob Lee Swagger) Omar Epps (Isaac Johnson) Cynthia Addai-Robinson (Nadine Memphis) Shantel VanSanten (Julie Swagger) Tom Sizemore (Hugh Meachum) Originaltitel: Shooter Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: Stephen Hunter, John Hlavin, T.J. Brady, Rasheed Newson Altersempfehlung: ab 16