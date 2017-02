Der Mathematiker Felix Soto wird in seiner Wohnung erschossen. Als Holmes an einer Wand mathematische Formeln findet, zieht er seinen Freund Harlan Emple zu Rate. Der Mathematikprofessor stellt fest, dass Soto an einem berühmten mathematischen Problem arbeitete, auf dessen Lösung ein hohes Preisgeld ausgesetzt war. Offenbar hatte er dabei einen Helfer, der nun ebenfalls tot ist, wie Holmes mit Unterstützung der Professorin Tanya Barrett ermittelt. Doch auch Barrett verbirgt ein Geheimnis. In Google-Kalender eintragen