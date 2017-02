Sky 1 15:00 bis 15:45 Comedyserie Desperate Housewives Schöne heile Welt USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Paul eröffnet seinen Nachbarn, dass er aus seinem Haus eine offene Anstalt für Verbrecher, die unter Hausarrest stehen, machen will. Alle sind entsetzt und wollen in der Eigentümer-Versammlung dagegen stimmen. Tom möchte, dass Lynette vor ihren Freundinnen mehr mit ihm prahlt - der Schuss geht jedoch nach hinten los. Gabrielle plant die Abschiebung von Carmen, um Grace bei sich behalten zu können. Keiths Vater nutzt unterdessen Brees Mitleid aus, um Keiths Vorhaben zu torpedieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan) Marcia Cross (Bree) Felicity Huffman (Lynette) Eva Longoria (Gabrielle) Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Mark Moses (Paul Young) Carla Jimenez (Carmen Sanchez) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Marc Cherry, David Flebotte Kamera: David J. Miller, David Miller Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12