Sky 1 12:00 bis 12:45 Comedyserie Desperate Housewives Let Me Entertain You USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Toms Mutter Allison bietet ihre Hilfe im Haushalt an und steht auch schon vor der Tür. Lynette ist entsetzt, weil Allison altmodische Vorstellungen von der Rolle der Frau in der Familie hat. Renee und Gabrielle fühlen sich zueinander hingezogen und feiern Renees Scheidung. Dabei verraten sie sich freimütig ihre Geheimnisse - mit unschönen Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Delfino) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Van De Kamp) Doug Savant (Tom Scavo) Vanessa Williams (Renee Perry) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Lonny Price Drehbuch: Josann McGibbon, Sara Parriott Kamera: David J. Miller Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12

