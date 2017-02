Sky 1 09:00 bis 09:45 Comedyserie Desperate Housewives Dankbarkeit USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Renee lädt Lynettes Familie zu Thanksgiving ein und auf Bitten von Lynette auch widerwillig Susan. Die kleine Paige wird unter Aufsicht der Zwillinge zu Hause gelassen, weil Lynette sie an einen regelmäßigen Schlafrhythmus gewöhnen will. Susan aber erträgt es nicht, das Baby weinen zu hören und schleicht sich davon, um Paige wieder aus dem Bett zu nehmen. Bree lädt unterdessen Keiths Eltern ein und gerät mitten in einen Ehestreit zwischen den beiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan) Marcia Cross (Bree) Felicity Huffman (Lynette) Eva Longoria (Gabrielle) Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Vanessa Williams (Renee Perry) Nancy Travis (Dr. Mary Wagner) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Marc Cherry, Annie Weisman Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12