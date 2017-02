National Geographic 15:55 bis 16:45 Dokumentation Nazi-Bauwerke: Utopie und Größenwahn Hitlers Inselfestung GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Juni 1940 betraten deutsche Soldaten britischen Boden: die Kanalinseln. Die vor der französischen Küste gelegene Inselgruppe, auf der vor dem Krieg rund 94.000 Menschen lebten, hatte sich Hitlers Truppen kampflos ergeben. Aus der Sicht des "Führers" war es ein wichtiger Schritt zum angestrebten Sieg über ganz Großbritannien. Diese wertvolle Beute wollte er unter keinen Umständen wieder verlieren. Und so ließ der Diktator die Inseln zu einer der am besten befestigten Regionen Europas ausbauen. Erst am 9. Mai 1945, einen Tag nach dem offiziellen Kriegsende, zogen die Deutschen wieder ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi Megastructures