National Geographic 14:20 bis 15:10 Dokumentation StarTalk Terry Crews USA 2016 Stereo 16:9 HDTV

Erst machte Terry Crews als NFL Linebacker eine gute Figur auf dem Footballfeld, dann eroberte er die Leinwand u.a. mit "The Expendables". Was körperliche Fitness, gesunde Ernährung und regelmäßiges Training mit Kreativität zu tun haben, erklärt der Ex-Sportler und Schauspieler im Gespräch mit den Gastgebern Neil deGrasse Tyson und Chuck Nice sowie der Ernährungsberaterin und TV-Moderatorin Dr. Felicia Stoler. Außerdem beantwortet Tyson Zuschauerfragen und die per Video zugeschaltete Neurowissenschaftlerin Dr. Wendy Suzuki spricht über den Zusammenhang zwischen Bewegung und kognitiven Fähigkeiten.

Moderation: Neil deGrasse Tyson
Originaltitel: StarTalk