National Geographic 13:30 bis 14:20 Dokusoap Geld stinkt nicht Ausgeräuchert USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Rays Räucherofen hat tatsächlich den Geist aufgegeben. Jetzt bleibt dem Aalfischer keine andere Möglichkeit, als zu improvisieren. David, Keith und Seth verfolgen derweil in Louisiana einen Monsteralligator, der sie schon etliche Köder und Unmengen an Geld gekostet hat. Oben in Maine wiederum bereiten sich Jim und Andy auf den letzten Seeigeltauchgang der Saison vor - trotz heftiger Winde. Und Cliff muss bei der Suche nach einem mächtigen Kastanienbaum seine größte Angst überwinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Filthy Riches