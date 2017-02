Spiegel Geschichte 23:40 bis 00:40 Magazin einestages tv Giganten aus Stahl - 100 Jahre Panzer D 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 78: Der Panzer ist die Waffe des 20. Jahrhunderts. Die martialischen Stahlkolosse waren erstmals an den Fronten des Ersten Weltkriegs im Einsatz, prägten aber vor allem die Kämpfe im Zweiten Weltkrieg. Ob Standardwaffen wie Kampfwagen IV, Tiger und Co. auf deutscher Seite, oder Sherman oder T 34 auf amerikanischer und sowjetischer Seite - die gepanzerten Ungetüme brachten Tod und Schrecken. Trotzdem wurde der Panzer zum Mythos. Mit Hilfe von Experten enträtselt einestages tv das Geheimnis der Waffe, blickt unter die Luken historischer Weltkriegsmodelle und erklärt Motorisierung und Bewaffnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: einestages tv