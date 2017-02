Spiegel Geschichte 17:35 bis 18:30 Dokumentation London Calling Die Puppenspieler D 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Die Wahrheit über die Strippenzieher des britischen Pop: die Manager. Nachkriegsgangster und jüdische Homosexuelle waren die Vorreiter des britischen Musikmanagements. Mit unterschiedlichem Erfolg: Der Merchandising-Deal, den Brian Epstein für die Beatles verhandelte, endete in einem finanziellen Desaster. Aber ohne Peter Grant würde jeder Band auf US-Tournee nur ein Bruchteil dessen zustehen, was sie heute daran verdient. Der Manager von Led Zeppelin bestand 1972 auf eine neue Einnahmenteilung zwischen Künstler und Veranstalter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: London Calling Regie: Hannes Rossacher, Simon Witter