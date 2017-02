Spiegel Geschichte 13:20 bis 14:05 Dokumentation Deutschlands Supergrabungen D 2012 Stereo 16:9 Merken An über 2000 Orten wird in Deutschland gebuddelt, vermessen und freigelegt. Gemessen an der Einwohnerzahl und der Fläche unseres Landes wird nirgendwo auf der Welt mehr gegraben als hier. Am Ende seiner Zeitreise durch die verschiedenen historischen Epochen Deutschlands, die alle ihre Spuren in der Erde hinterlassen haben, macht uns Prof. Wemhoff mit einer ganz neuen Technologie bekannt: der Luftbildarchäologie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschlands Supergrabungen Regie: Andreas Sawall