Spiegel Geschichte 08:40 bis 09:40 Dokumentation Die Kinder der Hippies DK 2015 Stereo 16:9 Als die Freistadt Christiania in Kopenhagen 1971 eingeweiht wurde, träumten die jungen Leute, die dort hinzogen, von einem erfüllten Leben, gegründet auf Freiheit, Fantasie und Gemeinsinn. Viele ihrer Kinder empfanden das Leben in Christiania jedoch ganz anders: Ihr Leben war geprägt von einem Mangel an persönlichen Bindungen, von Missbrauch, Vernachlässigung und Angst. Hier erzählt die erste Generation der Kinder, die in Christiania während der Hippiezeit aufgewachsen ist, ihre Geschichte. Altersempfehlung: ab 12