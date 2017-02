Sky Cinema Family HD 13:40 bis 15:25 Komödie Kick It Like Sara USA 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 15-jährige Highschool-Schülerin Sara Davis steht kurz vor dem Sprung in die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft. Besser könnte es eigentlich nicht laufen. Doch dann zeigt ihre Freundin Tutti ihr, dass es noch ein Leben abseits des Spielfelds gibt. Bald findet Sara sich hin- und hergerissen zwischen der Welt der Teenager und dem harten Trainingsplan, den ihr Vater für sie aufstellt. Nun muss sie sich fragen, was sie sein will: ein Star oder ein normales Mädchen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Patterson (Gil) Leah Pipes (Sara) Lisa Darr (Julia) Drew Tyler Bell (Josh) Lalaine (Tutti) Daryl Sabara (Doogie) Joanna Flores (Regina) Originaltitel: Her Best Move Regie: Norm Hunter Drehbuch: Norm Hunter, Tony Vidal Kamera: Paul Ryan Musik: Didier Lean Rachou Altersempfehlung: ab 12