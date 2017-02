Discovery Channel 00:00 bis 00:20 Dokumentation Notruf 911 - Lebensretter am Telefon USA 2009 Stereo 16:9 Merken Entführung, Einbruch, Feuersbrunst: Die Anlässe für einen Notruf sind so unterschiedlich, wie die tragischen Erlebnisse der Betroffenen. Denn egal ob Banküberfall, Amoklauf im Einkaufszentrum, oder ein Unfall in den eigenen vier Wänden: Unvorhergesehene Notsituationen können jeden treffen - ganz plötzlich und völlig überraschend. In der Dokumentarserie "Notruf 911 - Lebensretter am Telefon" werden reale Notfälle anhand von Original-Mitschnitten der eingegangenen Anrufe rekonstruiert. Wird es den geschulten Mitarbeitern der Notrufzentrale gelingen, die verzweifelten Anrufer zu beruhigen? Und können die Profis den Betroffenen rechtzeitig Hilfe schicken? Nachgestellte Sze In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Call 911