Discovery Channel 22:30 bis 23:15 Dokumentation Top Secret - Im Inneren der ... Marine Force Recon USA 2012 Stereo 16:9 Am 9. September 2010 rückte eine 24 Mann starke Gruppe von "Force Recon Marines" im Golf von Aden in kleinen, wendigen Angriffsbooten zum Einsatz aus. Kampfhubschrauber mit Scharfschützen an Bord geben den Soldaten Geleitschutz, denn was genau in den folgenden Minuten geschehen wird, kann niemand mit Gewissheit sagen. Die "Magellan Star" ist von somalischen Piraten gekapert worden. Die Kidnapper haben jedoch Probleme, den Frachter in Gang zu bringen. Diese Gelegenheit wollen die US-Militärs nutzen, um das Schiff zu stürmen. Für die Operation wurden die Besten der Besten ausgewählt: Die Mitglieder der Elite-Truppe "Force Recon Marines" sind rund um den Gl Originaltitel: Secrets Of... Altersempfehlung: ab 16