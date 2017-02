Discovery Channel 16:20 bis 17:05 Dokusoap Pacific Warriors - Jagd auf Riesenfische Mann gegen Fisch USA 2015 Stereo 16:9 Merken Jon Jon läuft auf Hawaii die Zeit davon. Dem Kajak-Angler bleiben dort nur noch wenige Tage, um sich mit einem spektakulären Fang in den Rekordbüchern zu verewigen, denn die großen Marlins werden schon bald in wärmere Gewässer abwandern. Doch der "Pacific Warrior" glaubt fest an seine Chance und wird für sein Durchhaltevermögen belohnt: Kurz vor dem Ende der Fangsaison zieht der Abenteurer einen kapitalen Brocken aus dem Meer. "Boogie" und sein Partner Jason geraten unterdessen vor Oahu mit ihren kleinen Booten in akute Seenot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pacific Warriors Altersempfehlung: ab 12