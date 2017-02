Discovery Channel 07:00 bis 07:45 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Wie denken Außerirdische? USA 2012 Stereo 16:9 Merken Indem Wissenschaftler das nicht-menschliche Leben auf der Erde und die Evolution der menschlichen Sprache studieren, beginnen sie zu verstehen, wie die Gehirne von Außerirdischen funktionieren könnten. Auch die Psychologie von äußerst intelligenten Lebenwesen wird dazu untersucht. Der Schauspieler und Hollywood-Star Morgan Freeman führt erneut durch die Episode und hinterfragt, wie Außerirdische denken und mit dem Menschen kommunizieren könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole

