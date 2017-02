Sky Atlantic HD 01:35 bis 02:25 Mysteryserie Twin Peaks Folge: 22 Doppelspiel USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken Agent Coopers Intimfeind, der wahnsinnige Windom Earle (Kenneth Welsh), versetzt Twin Peaks in Angst und Schrecken. Er will seinen Privatkrieg mit Cooper weiterführen und fordert ihn zu einem mörderischen Schachspiel heraus. Derweil droht James (James Marshall) der schönen Evelyn Marsh (Annette McCarthy) in die Falle zu gehen: Er soll als Sündenbock für den Mord an ihrem Mann Jeffrey dienen. - Die legendäre Kultserie, mit der David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle MacLachlan (Special Agent Dale Cooper) Michael Ontkean (Sheriff Harry S. Truman) Dana Ashbrook (Bobby Briggs) Eric da Re (Leo Johnson) Piper Laurie (Catherine Martell) Joan Chen (Jocelyn Packard) Don S. Davis (Major Briggs) Originaltitel: Twin Peaks Regie: Uli Edel Drehbuch: Scott Frost Kamera: Frank Byers Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 12