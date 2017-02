Sky Atlantic HD 20:55 bis 21:55 Krimiserie Public Enemy Der Brunnen der Seelen B 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Polizisten Chloé Muller und Michael Charlier (Stéphanie Blanchoud, Jean-Jacques Rausin) stoßen im Kloster auf einen Jahrhunderte alten Tunnel. Der Fund stellt das Alibi des freigelassenen Kindermörders Guy Béranger (Angelo Bison) in Frage. Auch andere Indizien lassen mehr und mehr an seiner Unschuld zweifeln. Dann verschwindet noch ein weiteres Kind in Vielsart. - Ein Kindermörder auf Bewährung im Kloster: beunruhigender belgischer Psychothriller in Serie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Jean-Jacques Rausin (Michaël Charlier) Angelo Bison (Guy Béranger) Clement Manuel (Lucas Stassart) Philippe Jeusette (Patrick Stassart) Laura Sepul (Judith Stassart) Emylie Buxin (Jessica) Originaltitel: Public Enemy Regie: Matthieu Frances, Gary Seghers Altersempfehlung: ab 16