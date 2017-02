Sky Atlantic HD 14:55 bis 15:50 Serien Rectify USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Paulie gewöhnen sich die Holdens und Talbots allmählich an ihren Alltag ohne Daniel (Aden Young). Seine Mutter Janet (J. Smith-Cameron) sorgt sich sehr um ihn - bis eine zufällige Begegnung sie dazu anstachelt, etwas zu unternehmen. Teddy und Tawney (Claine Crawford, Adelaide Clemens) versuchen, sich wieder näherzukommen. Amantha (Abigail Spencer) wird unterdessen mit jemandem aus ihrer Vergangenheit konfrontiert und erhält zudem von Teddy ein ungewöhnliches Angebot. - Die finale Staffel der aufwühlenden Thriller-Dramaserie über einen Exhäftling, der das Leben wieder lernen muss. Kreiert von "Deadwood"-Star Ray McKinnon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abigail Spencer (Amantha Holden) Aden Young (Daniel Holden) Clayne Crawford (Ted Talbot Jr.) J. Smith-Cameron (Janet Talbot) Adelaide Clemens (Tawney Talbot) Originaltitel: Rectify Regie: Romeo Tirone, Stephen Gyllenhaal, David Lowery Drehbuch: Chad Feehan Altersempfehlung: ab 12