Dokumentation Der Club der toten Mütter USA 2014 Wenn ein Mädchen schon jung seine Mutter verliert, prägt diese Erfahrung für das ganze Leben. Ein Schicksal, das u.a. auch Jane Fonda, Molly Shannon und Rosie O'Donnell teilen. Anhand von Porträts verschiedener Frauen zeigt diese bewegende und doch humorvolle Dokumentation, was es bedeutet, zu diesem "Club" zu gehören. Der Film gibt Einblick in die komplizierte Beziehung von Töchtern zu ihren abwesenden Müttern. - Beeindruckende Dokumentation über Frauen, die früh über den Verlust ihrer Mütter hinwegkommen mussten. Schauspieler: Hope Edelman (Herself) Jane Fonda (Herself) Rosie O'Donnell (Herself) Molly Shannon (Herself) Originaltitel: The Dead Mothers' Club Regie: Katie Green, Carlye Rubin Musik: Mike Thies