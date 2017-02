Sky Atlantic HD 12:00 bis 12:55 Comedyserie The Comeback Valerie und der grosse Triumph USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Finale der zweiten Staffel: Valerie (Lisa Kudrow) durchlebt Turbulenzen ohne Ende. Kurz vor der Verleihung der Emmy-Awards erfährt sie, dass ihr Stylist Mickey (Robert Michael Morris) einen Schwächeanfall erlitt. Sie verlässt die Show fluchtartig Richtung Klinik. Hier trifft sie auch Mark (Damian Young). Gemeinsam verfolgen die drei vorm TV, ob die nominierte Valerie den ersehnten Award als beste Comedy-Schauspielerin verliehen wird. - Knapp zehn Jahre nach Staffel 1: die Fortsetzung der HBO-Kultserie über die verzweifelten Comeback-Versuche eines gealterten TV-Starlets. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Kudrow (Valerie Cherish) Laura Silverman (Jane) Lance Barber (Paulie G.) Robert Bagnell (Tom Peterman) Damian Young (Mark Berman) Robert Michael Morris (Mickey Deane) Malin Åkerman (Juna Millken) Originaltitel: The Comeback Regie: Michael Patrick King Drehbuch: Michael Patrick King, Lisa Kudrow Altersempfehlung: ab 12

