Sky Atlantic HD 10:15 bis 10:50 Comedyserie The Comeback Valerie ist mutig USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Um Paulie G (Lance Barber) zu entlasten, heuert der TV-Sender HBO einen neuen Regisseur an. Der überforderte Paulie soll sich nun ganz auf die Drehbücher von "Seeing Red" konzentrieren. Valerie (Lisas Kudrow) hat einen Interviewtermin mit der New York Times - klar, dass es hier zum Eklat kommt. Mark (Damian Young) ist genervt vom Zusammenleben mit Valerie unter permanenter Kamera-Beobachtung, deshalb mietet er ein Haus für sich allein. - Knapp zehn Jahre nach Staffel 1: die Fortsetzung der HBO-Kultserie über die verzweifelten Comeback-Versuche eines gealterten TV-Starlets. Schauspieler: Lisa Kudrow (Valerie Cherish) Laura Silverman (Jane) Lance Barber (Paulie G.) Robert Bagnell (Tom Peterman) Damian Young (Mark Berman) Robert Michael Morris (Mickey Deane) Vanya Asher (Connor) Originaltitel: The Comeback Regie: John Riggi Drehbuch: John Riggi, Michael Patrick King, Lisa Kudrow Altersempfehlung: ab 12