Sky Atlantic HD 08:40 bis 09:15 Comedyserie The Comeback Valerie startet durch USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Wutschnaubend stürmt Ex-Sitcom-Star Valerie Cherish (Lisa Kudrow) die Büros des TV-Senders HBO. Der ihr verhasste Regisseur Paulie G. (Lance Barber), mit dem sie sich vor neun Jahren am Set immer wieder duellierte, hat eine Comedy-Serie über die damaligen Dreharbeiten geschrieben. Als sie sich bei den Produzenten beschwert, bieten ihr die Serienmacher an, sich selbst zu spielen. Klar, dass Valerie da nicht nein sagen kann. - Knapp zehn Jahre nach Staffel 1: die Fortsetzung der HBO-Kultserie über die verzweifelten Comeback-Versuche eines gealterten TV-Starlets. Schauspieler: Lisa Kudrow (Valerie Cherish) Laura Silverman (Jane) Lance Barber (Paulie G.) Robert Bagnell (Tom Peterman) Damian Young (Mark Berman) Robert Michael Morris (Mickey Deane) Vanya Asher (Connor) Originaltitel: The Comeback Regie: Michael Patrick King Drehbuch: Michael Patrick King, Lisa Kudrow Altersempfehlung: ab 12