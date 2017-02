Sky Cinema +1 15:20 bis 17:30 Drama Königin der Wüste USA, M 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gertrude Bell (Nicole Kidman) reist Anfang des 20. Jahrhunderts in den Orient, um die arabische Kultur zu studieren. Sie verliebt sich in den Diplomaten Henry Cardogan (James Franco). Doch die Beziehung endet tragisch. Gertrude konzentriert sich fortan auf ihre Forschungen. Jahre später lernt sie den verheirateten Charles Doughty-Wylie (Damian Lewis) kennen. Doch auch diese Liebe endet bitter. Politisch aber genießt Gertrude sowohl im Nahen Osten als auch im britischen Königreich Respekt. - Werner Herzogs ("Fitzcarraldo") Biografie des "weiblichen Lawrence von Arabien": bildgewaltig und mit großer Starbesetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Kidman (Gertrude Bell) James Franco (Henry Cadogan) Damian Lewis (Charles Doughty-Wylie) Robert Pattinson (Col. T.E. Lawrence) Christopher Fulford (Winston Churchill) Jay Abdo (Fattuh) Jenny Agutter (Florence Bell) Originaltitel: Queen of the Desert Regie: Werner Herzog Drehbuch: Werner Herzog Kamera: Peter Zeitlinger Musik: Klaus Badelt