Der geschiedene John (John C. Reilly) lernt auf einer Party die attraktive Molly (Marisa Tomei) kennen. Prompt verliebt sich die Klassefrau in den Loser. Allerdings weigert sie sich vehement, John mit nach Hause zu nehmen. Bald findet er auch den Grund heraus: Mollys eifersüchtiger, erwachsener Sohn Cyrus (Jonah Hill). Denn der tut alles, damit seine Mutter keinen Mann abkriegt. - Sympathische Independent-Komödie mit subtilem Humor über eine Ménage-à-trois der besonderen Art.