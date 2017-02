Sky Emotion 14:55 bis 16:50 Drama Albert Nobbs GB, IRL, F, USA 2011 Nach dem Roman von George Moore Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dublin im 19. Jahrhundert: Albert Nobbs arbeitet als Butler, ein ganz normaler Angestellter in einem Nobelhotel. Gäbe es da nicht die Kleinigkeit, dass Nobbs (Glenn Close) eine Frau ist. Sie sieht in der Maskerade die einzige Chance, als alleinstehende Frau einem Leben im Armenhaus zu entgehen. Vom Anstreicher Hubert Page (Janet McTeer) durchschaut, fürchtet Nobbs aufzufliegen. Doch auch der Maler verbirgt ein Geheimnis. - Das unaufgeregt erzählte Drama faszinierte Glenn Close bereits vor mehr als 30 Jahren, die Schauspielerin schrieb auch am Drehbuch zur Kinofassung mit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Glenn Close (Albert Nobbs) Mia Wasikowska (Helen) Aaron Johnson (Joe) Janet McTeer (Hubert Page) Antonia Campbell-Hughes (Emmy) Pauline Collins (Margaret "Madge" Baker) Brendan Gleeson (Dr. Holloran) Originaltitel: Albert Nobbs Regie: Rodrigo García Drehbuch: Gabriella Prekop, John Banville, Gabriella Prekop, John Banville, Glenn Close Kamera: Michael McDonough Musik: Brian Byrne Altersempfehlung: ab 6