Heimatkanal 00:55 bis 01:55 Familienserie Weißblaue Geschichten Ein Bus nach Alicante / Herta / Bergvagabunden / Penner-Party D 1991 Stereo Merken 1. Ein Bus nach Alicante Der Busfahrer Paul Breitmoser wird von einem Fahrgast angesprochen. Der redet davon, einmal aus den Zwängen des Alltags auszubrechen und schlägt vor, einfach mit dem Bus bis nach Alicante in Spanien zu fahren. 2. Herta Brieftaubenzüchter Max Praxlmayer ist in Aufregung. Seine Taube Herta ist überfällig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gustl Bayrhammer (Paul Breitmoser) Horst Kummeth (Hanno Neumann) Marianne Brandt (Alte Frau) Ossi Eckmüller (Max Praxmayr) Ilse Neubauer (Herta Johnson) Georg Einerdinger (Alfons) Christiane Blumhoff (Maria) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Drehbuch: Peter Weissflog, Sylvia von Lichem Kamera: Henning Gaertner Musik: Raimund Rosenberger