Heimatkanal 00:10 bis 00:55 Familienserie Weißblaue Geschichten Der Amerikaner / Der Erlkönig / Der Gondoliere D 1984 Stereo Merken Im Mittelpunkt der dramatischen Geschichte steht Leni, die Tochter eines bitterarmen Tagelöhners, der bei seiner gefährlichen Arbeit für den mächtigen Großbauern des Sternsteinhofs tödlich verunglückt. Leni schwört Rache und drängt mit eiskalter Berechnung in die Welt der Reichen und Mächtigen in einem österreichischen Dorf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gustl Bayrhammer (Moosbrunner) Horst Kummeth (Amerikaner) Anton Feichtner (Otto, Wirt) Hansi Zacher (Frau Büscherl, Bäurin) Luise Deschauer (Schwester) Gustl Bayrhammer (Lehrer Kreuzer) Kathi Leitner (Frl. Ballhaus) Originaltitel: Weißblaue Geschichten