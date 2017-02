Heimatkanal 23:25 bis 00:10 Familienserie Weißblaue Geschichten Der Kurpfuscher / Der Seemann / Der Kraftprotz D 1983 Stereo Merken 1. Der Kurpfuscher. Mit der Gesundheit des Bauern geht's bergab. Der Arzt steht vor einem Rätsel. Als er bemerkt, daß die Bäuerin und der Knecht ein Verhältnis haben, beschleicht ihn ein Verdacht. - 2. Der Seemann. Bei Maria ist der Postbote gern gesehen, vor allem, wenn er Nachricht vom Sohn bringt, der zur See fährt und lange nicht mehr zu Hause war. - 3. Der Kraftprotz. Der Dorfpfarrer will dem Angeber Franz, der sich im Würfeln und Fingerhakeln für den Größten hält, einen Denkzettel verpassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Fitz (Bäurin) Anton Feichtner (Flori) Gustl Bayrhammer (Doktor) Fritz Strassner (Bauer) Erni Singerl (Maria) Kathi Leitner (Anna) Renate Muhri (Zensi) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: Michael Baier Musik: Frank Duval