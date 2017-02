Sky Sport 2 03:30 bis 05:30 Fußball Fußball: DFB-Pokal SV Sandhausen - FC Schalke 04, Achtelfinale, Mittwoch D Stereo 16:9 HDTV Merken "Augenringe, die am Morgen plagen, sind entweder Auswüchse des Feierns oder der Schatten großer Taten." Bei den Pokal-Helden des SV Sandhausen war die Frage nach dem Entweder-oder allerdings hinfällig. Dank eines sensationellen Kraftaktes setzte sich der "Dorfverein" mit 4:3 nach Elfmeterschießen beim SC Freiburg durch. Geschäftsführer Otmar Schork strahlte nach dem Sensations-Coup: "Dass wir im Stadion eines Erstligisten tolle spielerische Akzente setzen, war absolut herausragend." Mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen wollen die Kurpfälzer nun auch "Königsblau" das Fürchten lehren. Die "Knappen" zitterten sich nach 3:0-Führung in N. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie