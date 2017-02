Neuengland, 1952: Die Ostküste der USA wird von einem verheerenden Sturm heimgesucht. Der Öltanker SS Pendleton befindet sich auf hoher See. Als das Schiff im Sturm in zwei Teile gerissen wird, müssen 30 der Seeleute im schnell sinkenden Heckteil des Tankers um ihr Überleben kämpfen. Während an Bord Offizier Ray Sybert (Casey Affleck) mit allen Mitteln versucht, seine Besatzung zu retten, entschließt sich der Stationschef der Küstenwache, Daniel Cluff (Eric Bana), zu einer waghalsigen Rettungsaktion. - Spektakulärer Survival-Thriller nach wahren Ereignissen. In Google-Kalender eintragen