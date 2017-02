Junior 19:35 bis 20:00 Abenteuerserie Lassie Uralte Bäume USA 1965 Stereo Merken Lassie und Ranger Corey Stuart untersuchen uralte Pinien, um Rückschlüsse auf Klimaveränderungen zu erhalten. Doch sie werden in ihren Forschungen jäh unterbrochen, als rücksichtslose Radfahrer Lassie in Gefahr bringen... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robert Bray (Corey Stuart) Lassie (Lassie) Bobby Diamond (Johnny) Clive Wayne (Forest Ranger) Robert Random (Pete) Brooke Bundy (Terri Young) Originaltitel: Lassie Regie: Christian Nyby Drehbuch: Eric Freiwald, Eric Knight, Robert Schaefer Musik: Nathan Scott