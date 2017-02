Junior 18:00 bis 18:15 Trickserie Zoe Kezako Heimlich, still und leise F 2003 Stereo Merken Zoés Freunde benehmen sich plötzlich seltsam. Melina hält geheime Sitzungen hinter dem Busch, Super Duper verstummt, sobald er Zoé sieht und auch Mariponpon scheint etwas vor ihr zu verbergen. Zunächst vermutet Zoé, dass ihr die Freunde die vielen Streiche übel nehmen. Doch dann findet sie heraus, dass Mariponpon eine Party in ihrem Haus veranstaltet, ohne Zoé dazu einzuladen.... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zoé Kézako Regie: Fabrice Fouquet, Serge Elissalde Drehbuch: Antoine Barraud, Vincent Costi, Veronique Sauquere Musik: Dragibus