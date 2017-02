Junior 14:50 bis 15:15 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 4 Der verlorene Trumptus NL, D, I, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Da Mia immer in der Nähe von Lyria in Centopia landet, gerät sie diesmal sofort in große Gefahr. Zum Glück hat sie den Freundschaftsring, mit dem sie Yuko und Mo um Hilfe rufen kann. Die beiden nehmen sofort den Kampf gegen die Munculusse auf und retten Mia. Doch leider verlieren sie beim Kampf den Trumptus, und er gerät in die Hände der bösen Panthea. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Adrian Moore (Vincent) Saphia Stoney (Paule) Josephine Benini (Violetta) Originaltitel: Mia and Me Regie: Andrea De Sica, Luca Morsella, Gerhard Hahn, Larry Whitaker Drehbuch: Doug Sinclair Musik: Gerd Kaeding Altersempfehlung: ab 6