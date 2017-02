Junior 10:25 bis 10:35 Trickserie Die Koala Brüder Alice und das Küchengespenst GB 2007 Stereo Merken Als Alice eines Morgens in ihre Küche geht, bekommt sie einen Schreck. Jemand hat in der Nacht in ihrer blitzblanken Küche ein großes Durcheinander angerichtet. Die Koala Brüder finden auch keine Erklärung für den nächtlichen Küchenspuk. Alice soll erst einmal bei ihnen wohnen, bis der Fall aufgeklärt ist. Am nächsten Morgen trauen sie ihren Augen nicht: Auch in ihrer Küche hat jemand in der Nacht ein großes Chaos angerichtet. Die Koala Brüder haben es dieses Mal mit einem rätselhaften Fall zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Koala Brothers Regie: Martin Pullen, Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre