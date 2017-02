Sky Comedy 07:15 bis 09:15 Komödie Halbe Brüder D 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Trickbetrüger Julian (Sido), Millionärssohn Yasin (Fahri Yardim) und der erfolglose Gangster-Rapper Addi (Tedros Teclebrhan) treffen sich bei einer Testamentseröffnung. Verdutzt erfahren die drei: Sie sind Halbbrüder - und ihre Mutter hat ein Erbe hinterlassen. Um an das Geld zu kommen, muss das ungleiche Trio an einem Strang ziehen. Eine verrückte Schnitzeljagd quer durch die Republik führt die drei unter anderem zu ihren leiblichen Vätern. - Topbesetzte, abgedrehte Roadmovie-Komödie mit großen Stars in ungewohnten Rollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul "Sido" Würdig (Julian Lindemann) Fahri Yardim (Yasin Philip Blöckers) Tedros "Teddy" Teclebrhan (Ademola "Addi" Tomo) Detlev Buck (Achim) Mavie Hörbiger (Sandra Lindemann) Charly Hübner (U-Bahn Lemmele) Violetta Schurawlow (Jenny) Originaltitel: Halbe Brüder Regie: Christian Alvart Drehbuch: Doron Wisotzky Kamera: Christof Wahl Musik: Christoph Blaser, Steffen Kahles Altersempfehlung: ab 12

