Classica 03:45 bis 05:15 Musik Midori und Zubin Mehta in München D 2013 Stereo 16:9 Johannes Brahms (1833-1897): Tragische Ouvertüre d-Moll op. 81 - Paul Hindemith (1895-1963): Sinfonie "Mathis der Maler". Johannes Brahms: Violinkonzert D-Dur op. 77. Midori (Violine), Münchner Philharmoniker; Leitung: Zubin Mehta. Aufgenommen in der Philharmonie im Gasteig, München. Gäste: Midori (Violine) Originaltitel: Midori und Zubin Mehta in München Musik: Johannes Brahms, Paul Hindemith